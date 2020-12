Milan-Szoboszlai | nuova squadra per l' ungherese | ma non è un addio

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Niente da fare per l', che è ormai da considerarsi un nuovo acquisto del Lipsia per 25 milioni di euro

ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Milan, sfuma il colpo #Szoboszlai: oggi la firma col #Lipsia, ma i rossoneri col suo agente... - marco_ramiccia : RT @marco_ramiccia: Tempo fa scrivevo che malgrado il gradimento verso il giocatore e nonostante le voci circolanti, NON VI ERA ALCUN CONT… - cn1926it : #Szoboszlai, niente #Milan o #Napoli: oggi visite mediche e firma con il #Lipsia - MilanPress_it : L'ungherese cercato dal Milan resta nell'universo Red Bull #Szoboszlai - paolobocciarel1 : RT @Daniele20052013: Milan, sfuma il colpo Szoboszlai: oggi la firma col Lipsia, ma i rossoneri col suo agente...? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Szoboszlai

Niente da fare per l'ungherese, che è ormai da considerarsi un nuovo acquisto del Lipsia per 25 milioni di euro ...Dominik Szoboszlai oggi firmerà con il Lipsia: il centrocampista ungherese del Salisburgo era stato ad un passo dal Milan in estate Tutto fatto: Dominik Szoboszlai tra poche ore diventerà un nuovo ...