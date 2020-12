LA RINASCITA A COLPI DI DESTRO

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Genoa riscopre un’arma importante per la corsa alla salvezza. Dopo la sorpresa Scamacca, Maran fa risorgere un giocatore che sembrava ormai sulla via del tramonto, ormai non adatto per la Serie A. Stiamo parlando di Mattia. L’attaccante, classe 1991, con la doppietta al Milan di ieri sera, per molti minuti ha dato il sogno vittoria ai rossoblù. Il successo alla fine non è arrivato, il Milan è riuscito a rimediare il secondo 2-2 consecutivo, ma il Genoa ha scoperto di poter contare anche super la corsa alla salvezza. Un attaccante che può regalare la sua esperienza a Maran, insieme ai vari Scamacca e Pjaca, visto che la scommessa Shomurodov, per ora, non sta convincendo. La doppietta di ieri spezza una maledizione per Mattia: la sua ultima doppietta risaliva infatti al 22 dicembre 2017, quando vestiva la maglia del Bologna. In ...