“Il Sindaco del Rione Sanità” | su Rai3 il classico di Eduardo De Filippo vista da Martone

Arriva in prima visione Il Sindaco del Rione Sanità, una delle più celebri pièce di Eduardo De Filippo. Quella che vediamo sullo schermo è però la Napoli di oggi, nell'interpretazione del regista Mario Martone che, dopo aver diretto la commedia a teatro nella stagione 2017/2018, ha deciso di portarla al cinema. Il film andrà in onda questa sera alle 21.20 su Rai3. Il Sindaco del Rione Sanità di Martone, del 2019, è stato presentato in concorso al Festival del Cinema di Venezia, dove ha vinto il Leoncino d'oro e il Premio Pasinetti. Numerose le candidature ai David di Donatello e ai Nastri d'argento, 10 in tutto. Protagonista (dell'opera teatrale e del film) è Francesco Di Leva, nel cast con ...

