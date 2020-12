Guenda Goria parla di Barbara D’Urso: “Vi dico chi è davvero” (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato della conduttrice tv in un’intervista a Libero Barbara D’Urso è uno dei personaggi tv italiani che divide il pubblico: è stimata e criticata, amata e contrastata. Ed è proprio su di lei che Guenda Goria ha speso delle parole bellissime. A svelare alcuni retroscena sulla conduttrice Mediaset, ci ha pensato in un’intervista proprio Guenda Goria, che è stata molto supportata da Barbara D’Urso dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, in cui è stata concorrente in questa edizione insieme alla madre, la giornalista Maria Teresa Ruta che è ancora concorrente del reality, e che è ormai quasi una presenza fissa delle trasmissioni di Barbara D’Urso, insieme ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’ex concorrente del Grande Fratello Vip hato della conduttrice tv in un’intervista a Liberoè uno dei personaggi tv italiani che divide il pubblico: è stimata e criticata, amata e contrastata. Ed è proprio su di lei cheha speso delle parole bellissime. A svelare alcuni retroscena sulla conduttrice Mediaset, ci ha pensato in un’intervista proprio, che è stata molto supportata dadopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, in cui è stata concorrente in questa edizione insieme alla madre, la giornalista Maria Teresa Ruta che è ancora concorrente del reality, e che è ormai quasi una presenza fissa delle trasmissioni di, insieme ...

