Donazzan (FdI) solidarizza con i picchiatori fascisti di Casapound arrestati, Facebook rimuove il post (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'assessora regionale al lavoro alla Regione Veneto ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post di solidarietà per gli esponenti di Casapound e Blocco Studentesco arrestati per l'irruzione in un ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'assessora regionale al lavoro alla Regione Veneto ha pubblicato sulla sua paginaundi solidarietà per gli esponenti die Blocco Studentescoper l'irruzione in un ...

globalistIT : Ma lei ha pure la faccia tosta di difendersi: leggete come - CaressaGiovanni : Donazzan (FdI) solidarizza con i picchiatori fascisti di Casapound arrestati, Facebook rimuove il post - MassimoSantoma2 : RT @vocedelpatriota: Donazzan (FdI), nuovamente censurata da facebook: “viviamo un clima da dittatura: non accetto che qualcuno decida per… - floatingboy : RT @claudio_2022: Facebook mette il bavaglio a Donazzan (FdI): censurati due post sugli studenti di Firenze. - MassimoSantoma2 : RT @vocedelpatriota: Liberati i pescatori italiani – Donazzan (FdI): “grande gioia per l’Italia. Governo abbia decenza di non assumersi alc… -