"San Gennaro non fa il miracolo di dicembre", il sangue non si è sciolto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si è rinnovato questa mattina il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro . Ad annunciarlo è stato l’abate della cappella di San Gennaro del Duomo di Napoli, Vincenzo De Gregorio,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non si è rinnovato questa mattina il prodigio della liquefazione deldi San. Ad annunciarlo è stato l’abate della cappella di Sandel Duomo di Napoli, Vincenzo De Gregorio,...

stanzaselvaggia : Peccato non si sia sciolto il sangue di San Gennaro, davvero un brutto presagio. Il 16 dicembre del 2019 si era sci… - HuffPostItalia : Il sangue di San Gennaro resta solido: a Napoli non si ripete il miracolo - LaStampa : Napoli, il sangue di San Gennaro non si è liquefatto - Coccimari : RT @wzgore: Come mai nessuno ha pensato di clonare San Gennaro? - pissmebundy : Lo chiamano miracolo di san gennaro perché fluido tixotropico era difficile da ricordare -