Per chiusure servono ristori (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo Le chiusure per le feste natalizie "può essere utile ad abbassare la curva" dei contagi, però "il ristoro dev'essere totale", evidenzia Massimiliano Fedriga: "se il Governo ravvisa la necessità che può essere utile una chiusura durante il periodo delle feste, in quanto s'intacca di meno l'economia perchè le aziende sono già chiuse, però servono ristori totali. Se chiediamo un sacrificio a determinate categorie, non possono pagare solo le categorie colpite. O fanno una misura che vada a coprire in modo integrale le perdite, oppure è difficile sostenere questa scelta". Anche per il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, "ci vogliono ristori". "Il vantaggio di misure restrittive a livello nazionale è rappresentato dai ristori. E in questo senso oggi il Governo ha rassicurato.

Ultime Notizie dalla rete : Per chiusure Ristoranti & Co., nuove chiusure per Natale: "Ci staccano la spina" la Repubblica Pirozzi (FdI): «La Regione Lazio scongiuri chiusura laboratorio analisi ospedale di Rieti»

RIETI - «Tra due settimane, salvo ulteriori proroghe, il laboratorio di analisi dell'ospedale di Rieti de Lellis chiuderà i battenti e tutti gli esami verranno processati a ...

Covid, anche i governatori leghisti chiedono misure drastiche al governo. Svolta Zaia: serve la zona rossa

Oggi la giornata decisiva per stabilire le restrizioni natalizie. Vertice tra le Regioni e l'esecutivo. Anche Zingaretti fautore del lockdown ...

RIETI - «Tra due settimane, salvo ulteriori proroghe, il laboratorio di analisi dell'ospedale di Rieti de Lellis chiuderà i battenti e tutti gli esami verranno processati a ...Oggi la giornata decisiva per stabilire le restrizioni natalizie. Vertice tra le Regioni e l'esecutivo. Anche Zingaretti fautore del lockdown ...