Lorenzo Zurzolo | «La solitudine è un’opportunità»

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Al pensiero che a gennaio lascerà la casa dei genitori per trasferirsi in un appartamento tutto suo a Roma, Lorenzo Zurzolo non riesce a trattenere l’euforia. «Non vedo l’ora, anche perché sono abbastanza abituato a stare da solo, anche per via del mio lavoro. Al liceo feci uno scambio di sette mesi in Inghilterra» racconta Lorenzo al telefono con voce stiracchiata, quasi intorpidita. Dopo aver ottenuto il successo grazie al ruolo di Niccolò Rossi Govender in Baby e dopo aver interpretato la parte di un ragazzo non vedente in Sotto il sole di Riccione, entrambi su Netflix, Zurzolo, più di un milione di follower su Instagram, si prepara al debutto su Amazon Prime Video in un thriller quasi tutto al maschile: si intitola Weekend, è diretto da Riccardo Grandi e arriverà sulla piattaforma il 17 dicembre. Nel film interpreta Alessandro, un ragazzo esuberante vittima di un incidente che porterà, diversi anni dopo, i suoi ex amici a un punto di non ritorno, costretti a scoprire cosa si celi dietro la sua scomparsa per potersi salvare la pelle. https://www.youtube.com/watch?v=Q8sFaxZvl78