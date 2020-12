Inter, senti Branca: “È solo questione di tempo, il record del triplete verrà battuto” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'ex dirigente dell'Inter, Marco Branca, è tornato a parlare dello storico triplete conquistato dai nerazzurri 10 anni fa: "Non è stato facile riuscirci, devono incastrarsi tra di loro molte cose. Però non si tratta di un traguardo irraggiungibile, i record sono fatti per essere eguagliati o battuti. È solo una questione di tempo". Branca poi parla di alcuni vecchi obiettivi di mercato nel suo periodo da dirigente nerazzurro: "Provammo a prendere Hamsik - svela l'ex attaccante a Radio Kiss Kiss - , ma lui era troppo legato al Napoli e non se ne fece nulla. Su Lavezzi invece non c'era niente di vero, erano solo voci".caption id="attachment 1066377" align="alignnone" width="3000" Branca, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'ex dirigente dell', Marco, è tornato a parlare dello storicoconquistato dai nerazzurri 10 anni fa: "Non è stato facile riuscirci, devono incastrarsi tra di loro molte cose. Però non si tratta di un traguardo irraggiungibile, isono fatti per essere eguagliati o battuti. Èunadi".poi parla di alcuni vecchi obiettivi di mercato nel suo periodo da dirigente nerazzurro: "Provammo a prendere Hamsik - svela l'ex attaccante a Radio Kiss Kiss - , ma lui era troppo legato al Napoli e non se ne fece nulla. Su Lavezzi invece non c'era niente di vero, eranovoci".caption id="attachment 1066377" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Inter, senti Branca: 'È solo questione di tempo, il record del triplete verrà battuto' - - LeonardoMelii : @riccrist80 @bergomifabio Adora pure,ma per me senti puzza di merda perché sto cacando. Lo sai che milan non è da s… - Giancar69005670 : RT @FBiasin: Un nanosecondo dopo i sorteggi degli ottavi di #Champions, ecco la telefonata. 'Ué senti!'. 'Sì papà, Inter-Divano Kiev, le… - TOSADORIDANIELA : RT @FBiasin: Un nanosecondo dopo i sorteggi degli ottavi di #Champions, ecco la telefonata. 'Ué senti!'. 'Sì papà, Inter-Divano Kiev, le… - neverajoy_10 : @Manu83449580 @Inter La senti la canzoncina del circo? Perché io si -

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti Inter, senti Cosmi: 'Vi svelo quale è il vero problema di Conte' Calciomercato.com Conte sbotta prima della partita "Qualsiasi cosa dica non va mai bene"

Però sicuramente è uno stimolo per migliorarsi". Lo sfogo di Conte Il tecnico dell'Inter si sente un po' accerchiato dai media e dalla critica e durante un passaggio della conferenza stampa ha ammesso ...

Candreva rompe con Ranieri, non convocato contro il Verona: ecco perché è un problema per l’Inter

avrebbe detto davanti a tutto il gruppo di essersi sentito mancare di rispetto per poi allontanare lo stesso Candreva. Caso tra Candreva e Ranieri, un problema anche per l’Inter Una situazione che ...

Però sicuramente è uno stimolo per migliorarsi". Lo sfogo di Conte Il tecnico dell'Inter si sente un po' accerchiato dai media e dalla critica e durante un passaggio della conferenza stampa ha ammesso ...avrebbe detto davanti a tutto il gruppo di essersi sentito mancare di rispetto per poi allontanare lo stesso Candreva. Caso tra Candreva e Ranieri, un problema anche per l’Inter Una situazione che ...