Inter | Matthaus incorona Barella | «Ancora giovane | ma mi somiglia»

Lothar Matthaus è stato inserito nella miglior formazione di tutti i tempi di France Football: ecco le parole del centrocampista ex Inter Lothar Matthaus ha parlato a France Football: l'ex Inter tesse le lodi di Nicolò Barella. «Ci sono delle similitudini. A 23 anni è Ancora giovane, è all'Inter ed è affiancato da Vidal, Brozovic e Gagliardini. È sicuramente sulla buona strada. È un giocatore non solo forte, ma che lavora anche molto. Ha a disposizione un grande potenziale ha perfettamente capito le responsabilità che ha un centrocampista centrale moderno».

