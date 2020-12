Gmail continua a dare problemi a due giorni dal Google down (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Gmail down continua, almeno per alcuni. Si susseguono le lamentele di chi non riesce a ricevere o a inviare messaggi tramite il servizio di posta Google. Le cause continuano ad essere sconosciute, come spiegano da Google, e sui social continuano in massa le segnalazioni. Il nuovo stop di Gmail si è verificato a neanche 36 ore dal blackout totale che aveva coinvolto non solo la posta ma anche quasi tutti gli altri servizi Google, da Youtube a Meet – causando, in questo caso, problemi anche per decine di migliaia di studenti che si sono trovati impossibilitati a proseguire con la Dad. LEGGI ANCHE >>> No, il Google Meet down non è partito da un paesino della Sardegna ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il, almeno per alcuni. Si susseguono le lamentele di chi non riesce a ricevere o a inviare messaggi tramite il servizio di posta. Le causeno ad essere sconosciute, come spiegano da, e sui socialno in massa le segnalazioni. Il nuovo stop disi è verificato a neanche 36 ore dal blackout totale che aveva coinvolto non solo la posta ma anche quasi tutti gli altri servizi, da Youtube a Meet – causando, in questo caso,anche per decine di migliaia di studenti che si sono trovati impossibilitati a proseguire con la Dad. LEGGI ANCHE >>> No, ilMeetnon è partito da un paesino della Sardegna ...

