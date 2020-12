Germania | Istituto IFO taglia previsioni crescita per il 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’tedesco IFO hato ledidellaper il, indicando un PIL a +4,2% rispetto al +5,1% indicato in precedenza, ma ha alzato le stime sul 2022 a +2,5% da +1,7%. L’anno in corso invece dovrebbe chiudersi con un segno meno a causa del lockdown e con una produzione in calo del 5,1% (in precedenza si stimava – 5,2%). “Le recenti chiusure ine in altri paesi stanno spingendo indietro la ripresa. La produzione di beni e servizi non raggiungerà i livelli pre-crisi fino alla fine del“, afferma Timo Wollmershauser, responsabile delledell’di ricerca tedesco. Lesi basano sul presupposto che le misure di ...