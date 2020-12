Call of Duty: Black Ops Cold War peggiora su PS5, la patch della prima stagione ha introdotto problemi di stuttering (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'aggiornamento di Call of Duty: Black Ops Cold War di questa settimana ha in qualche modo peggiorato le cose su PS5. Uno dei problemi più comuni che i giocatori PS5 hanno riscontrato con Black Ops Cold War sin dal suo lancio sono gli arresti anomali casuali. Questo problema non è mai veramente scomparso e ha costretto alcuni a smettere di giocare fino a una soluzione permanente. Con la fusione di Warzone di questa settimana e la grande patch della prima stagione, molti hanno sperato nella soluzione definitiva. Sfortunatamente, i giocatori PS5 hanno avuto un'altra brutta sorpresa poiché il nuovo aggiornamento ha introdotto un nuovo problema. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L'aggiornamento diofOpsWar di questa settimana ha in qualche modoto le cose su PS5. Uno deipiù comuni che i giocatori PS5 hanno riscontrato conOpsWar sin dal suo lancio sono gli arresti anomali casuali. Questo problema non è mai veramente scomparso e ha costretto alcuni a smettere di giocare fino a una soluzione permanente. Con la fusione di Warzone di questa settimana e la grande, molti hanno sperato nella soluzione definitiva. Sfortunatamente, i giocatori PS5 hanno avuto un'altra brutta sorpresa poiché il nuovo aggiornamento haun nuovo problema. Leggi altro...

