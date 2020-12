Assolda un picchiatore per aggredire il figlio gay. L’omofobia è un’emergenza, il caso lo dimostra (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La vicenda del chirurgo di Torino, il cui padre ha Assoldato un aggressore per spezzargli le dita in quanto gay, porta ad una serie di riflessioni sulla narrazione che si è fatta in Italia – negli ultimi tempi – circa la visibilità della comunità arcobaleno. E non solo: ci aiuta a inquadrare meglio la problematica della “famiglia”: nella sua definizione e nella sua ridefinizione. Ancora, ci aiuta a capire il perché dell’urgenza della legge Zan, appena approvata alla Camera. Questioni queste che oltre ad avere rilevanza sociale, hanno una profonda valenza politica. Ma andiamo per ordine. I fatti, innanzitutto: a Torino un uomo ha Assoldato un picchiatore per aggredire il figlio. La colpa di quest’ultimo non è tanto di essere gay, quanto di essere un omosessuale dichiarato che vive la sua condizione alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La vicenda del chirurgo di Torino, il cui padre hato un aggressore per spezzargli le dita in quanto gay, porta ad una serie di riflessioni sulla narrazione che si è fatta in Italia – negli ultimi tempi – circa la visibilità della comunità arcobaleno. E non solo: ci aiuta a inquadrare meglio la problematica della “famiglia”: nella sua definizione e nella sua ridefinizione. Ancora, ci aiuta a capire il perché dell’urgenza della legge Zan, appena approvata alla Camera. Questioni queste che oltre ad avere rilevanza sociale, hanno una profonda valenza politica. Ma andiamo per ordine. I fatti, innanzitutto: a Torino un uomo hato unperil. La colpa di quest’ultimo non è tanto di essere gay, quanto di essere un omosessuale dichiarato che vive la sua condizione alla ...

