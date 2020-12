TIM e Comau, accordo su trasformazione digitale industrie manifatturiere (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – TIM e Comau hanno siglato un accordo di collaborazione tecnologica con l’obiettivo di accelerare l’adozione di soluzioni Internet of Things nell’industria manifatturiera. Le due aziende supporteranno la trasformazione digitale delle imprese del settore sfruttando, nei rispettivi ambiti di eccellenza, le potenzialità offerte dalle tecnologie di connettività 5G, Edge cloud, analisi dei dati, robotica e intelligenza artificiale. Grazie all’intesa, che segue una sperimentazione biennale sul campo, le due società svilupperanno nuovi servizi e prodotti IoT rivolti alle aziende manifatturiere nel mercato italiano e, in futuro, anche a livello internazionale. Primo risultato della collaborazione è il lancio dell’innovativa soluzione ‘Industrial IoTIM powered by Comau’ che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – TIM ehanno siglato undi collaborazione tecnologica con l’obiettivo di accelerare l’adozione di soluzioni Internet of Things nell’industria manifatturiera. Le due aziende supporteranno ladelle imprese del settore sfruttando, nei rispettivi ambiti di eccellenza, le potenzialità offerte dalle tecnologie di connettività 5G, Edge cloud, analisi dei dati, robotica e intelligenza artificiale. Grazie all’intesa, che segue una sperimentazione biennale sul campo, le due società svilupperanno nuovi servizi e prodotti IoT rivolti alle aziendenel mercato italiano e, in futuro, anche a livello internazionale. Primo risultato della collaborazione è il lancio dell’innovativa soluzione ‘Industrial IoTIM powered by’ che ...

UtoolsIT : RT @datamanager_it: TIM e Comau: accordo per la trasformazione digitale delle industrie manifatturiere - TradeManager_it : RT @datamanager_it: TIM e Comau: accordo per la trasformazione digitale delle industrie manifatturiere - datamanager_it : TIM e Comau: accordo per la trasformazione digitale delle industrie manifatturiere -

Ultime Notizie dalla rete : TIM Comau TIM e Comau, accordo su trasformazione digitale industrie manifatturiere Il Messaggero TIM e Comau, accordo su trasformazione digitale industrie manifatturiere

Al via la collaborazione per accelerare tecnologie IoT e soluzioni innovative per le imprese facendo leva sulle potenzialità del 5G e dell’IA ... Tim: accordo con Comau per la digitalizzazione della manifattura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - Tim e Comau hanno siglato un accordo di collaborazione tecnologica con l'obiettivo di accelerare l'adozione di soluzioni Internet of Things nell'industr ... Al via la collaborazione per accelerare tecnologie IoT e soluzioni innovative per le imprese facendo leva sulle potenzialità del 5G e dell’IA ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 dic - Tim e Comau hanno siglato un accordo di collaborazione tecnologica con l'obiettivo di accelerare l'adozione di soluzioni Internet of Things nell'industr ...