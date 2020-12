Selvaggia Roma confessa il concorrente del GF Vip sul quale aveva messo gli occhi (non è Pierpaolo) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le brasiliane ci hanno rovinato i piani e la scorsa settimana hanno spedito a casa Selvaggia Roma (che poteva dare ancora molto). L’ex gieffina durante la sua intervista fatta a Casa Chi ha svelato il nome di un concorrente del GF Vip che non le era del tutto indifferente. Gabriele Parpiglia ha provato a farla parlare e alla fine c’è riuscito. “Se dici che sai già la risposta allora fai tu questo nome. Dì pure chi avevo puntato secondo le tue fonti. Dici che è fidanzato? Ma allora stai già dicendo tu il nome. C’è un solo fidanzato nel programma. No, non è Oppini, non c’era più dentro. – continua Selvaggia Roma – Ok, dai è Andrea Zelletta, mi ci trovavo molto bene, ma io rispetto i rapporti. Diciamo che se non fosse stato fidanzato un pensierino ce l’avrei fatto, questo sì. Però siete proprio dei ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le brasiliane ci hanno rovinato i piani e la scorsa settimana hanno spedito a casa(che poteva dare ancora molto). L’ex gieffina durante la sua intervista fatta a Casa Chi ha svelato il nome di undel GF Vip che non le era del tutto indifferente. Gabriele Parpiglia ha provato a farla parlare e alla fine c’è riuscito. “Se dici che sai già la risposta allora fai tu questo nome. Dì pure chi avevo puntato secondo le tue fonti. Dici che è fidanzato? Ma allora stai già dicendo tu il nome. C’è un solo fidanzato nel programma. No, non è Oppini, non c’era più dentro. – continua– Ok, dai è Andrea Zelletta, mi ci trovavo molto bene, ma io rispetto i rapporti. Diciamo che se non fosse stato fidanzato un pensierino ce l’avrei fatto, questo sì. Però siete proprio dei ...

