Probabili formazioni Verona-Sampdoria | dodicesima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) Ledi, match delladi. Scontro importante per entrambe le squadre: gli scaligeri sono ormai una certezza e vogliono portare a casa un’altra vittoria dal sapore d’Europa, i blucerchiati alla seconda trasferta consecutiva vogliono tornare al successo. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 16 dicembre. QUI– Torna Ceccherini dalla squalifica, si riprende il posto insieme a Dawidowicz e Lovato. Stop agli esperimenti, Di Carmine in attacco e lo supportano Barak e Zaccagni. QUI– Quagliarella unico terminale offensivo viste le assenze di Gabbiadini e Keita. Ramirez rispolverato da Ranieri per supportare il ...