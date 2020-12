Meeting FED | possibile acquisto di titoli obbligazionari a scadenza più lunga

Leggi su quifinanza

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Non c’è consenso nelle aspettative degli analisti sulle decisioni che la FED, la banca centrale degli Stati Uniti, prenderà domani al termine del suo attesodi due giorni. Le brutte notizie sul fronte dell’occupazione e il mancato accordo tra Repubblicani e Democratici per un nuovo pacchetto di aiuti economici potrebbero, secondo molti, fare pressione sulla Federal Reserve affinchè annunci il potenziamento delle sue misure a sostegno dell’economia statunitense. Intanto però le Borse americane sono in rialzo. Attualmente la FED acquista mensilmente almeno 80 miliardi di dollari indi Stato e 40 miliardi in mortgage-backed securities. Aumentare la bocca di fuoco del suo programma non sembra però l’azione più probabile, secondo gli analisti, che optano per l’di...