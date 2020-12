Malattie rare: al via campagna su ipertensione arteriosa polmonare (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "La vita in un respiro". Questo lo slogan che dà il nome alla campagna, al via in queste settimane e per tutto il 2021, mirata a informare e sensibilizzare la popolazione sull'ipertensione arteriosa polmonare, malattia cardiopolmonare poco conosciuta e purtroppo sottovalutata che, se non diagnosticata per tempo, può avere conseguenze significative sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. La campagna è promossa da Janssen Italia, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, in collaborazione con l'Associazione ipertensione polmonare italiana (Aipi). "L'ipertensione arteriosa polmonare è poco conosciuta dai medici e dal largo pubblico. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - "La vita in un respiro". Questo lo slogan che dà il nome alla, al via in queste settimane e per tutto il 2021, mirata a informare e sensibilizzare la popolazione sull', malattia cardiopoco conosciuta e purtroppo sottovalutata che, se non diagnosticata per tempo, può avere conseguenze significative sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Laè promossa da Janssen Italia, azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, in collaborazione con l'Associazioneitaliana (Aipi). "L'è poco conosciuta dai medici e dal largo pubblico. Il ...

presidente dell'Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmar) - si sono perse, in generale, 18 milioni di prestazioni prenotate, che non sono state recuperate. Diagnosi ...

"Il mondo delle malattie rare è complesso e vastissimo, abbraccia una moltitudine di malattie che riguardano 'poche' persone. Il dato statistico però non può farci dimenticare che dietro quelle ...