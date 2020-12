Linguine all’astice (Di martedì 15 dicembre 2020) Come preparare le : Divido gli astici nel senso della lunghezza e con un batticarne schiaccio le chele. Lavo e taglio i pomodorini a metà, lavo e trito il prezzemolo. In una pentola faccio rosolare l’astice con l’olio e l’aglio dalla parte della polpa, sfumo con la vodka e lascio evaporare qualche istante. Unisco i pomodorini tagliati, metto il sale, un pizzico di peperoncino in polvere e faccio cuocere per 15 minuti. In una Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 dicembre 2020) Come preparare le : Divido gli astici nel senso della lunghezza e con un batticarne schiaccio le chele. Lavo e taglio i pomodorini a metà, lavo e trito il prezzemolo. In una pentola faccio rosolare l’astice con l’olio e l’aglio dalla parte della polpa, sfumo con la vodka e lascio evaporare qualche istante. Unisco i pomodorini tagliati, metto il sale, un pizzico di peperoncino in polvere e faccio cuocere per 15 minuti. In una Articolo completo: dal blog SoloDonna

giancarlogian83 : @robertacimini2 Non ti leggo ma sono stato fortunato. Sono appena arrivato e ho trovato un piatto di linguine all'a… - CocinapCuriosos : RT @Piero59379782: Oggi. Linguine all'astice #Food - Piero59379782 : Oggi. Linguine all'astice #Food - _Blackmount_ : @ClaraApi Intanto è ufficiale che ti rubo le linguine all'astice per il 31, idea approvata dai congiunti. Devo scer… - ClaraApi : Siamo pronti anche per il 31: Cocktail di gamberetti Risotto ai frutti di mare Linguine all’astice Frittura di pes… -

Ultime Notizie dalla rete : Linguine all’astice Doxa: «Pasta, con il lockdwn 1 consumatore su 4 ne ha mangiata di più, l’export sale del 25% in 6 mesi» Corriere della Sera