Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi choc: «Nomino Stefania». La Orlando scoppia in lacrime. Colpo di scena proprio al termine della ventiseiesima puntata. A sorpresa l'influencer ha scelto di nominare una delle sue più care amiche all'interno della casa. Tommaso Zorzi ha abituato il pubblico alle sorprese, ma questa volta la sua scelta risulta incomprensibile. Durante le nomination di lunedì sera, il talentuoso influencer, a sorpresa, ha detto ad Alfonso Signorini: «Alfonso, ti spiazzerò: Nomino Stefania Orlando». Protetto dal segreto del confessionale Zorzi ha poi proseguito: «La Nomino perché non mi è piaciuta una cosa che mi ha detto oggi. Ho difeso Samantha De Grenet e lei mi ha detto di fare attenzione perché anche i grandi amori possono finire. La Nomino per questo». Una nomination davvero spiazzante visto il rapporto che lega i due.

