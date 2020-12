GF Vip 5, retroscena inedito sulla vita di Giulia Salemi (Di martedì 15 dicembre 2020) La Giulia Salemi di questa edizione del Grande Fratello Vip appare molto differente dalla ragazza che due anni fa partecipò al medesimo reality di Canale 5. La ragazza è apparsa sin da subito più matura e, sebbene non abbia mai perso la sua simpatia, ironia e voglia di divertirsi, la giovane donna ha dimostrato di non lasciarsi andare nei rapporti tra le persone. Alfonso Signorini ha deciso di approfondire questo suo lato caratteriale mostrando una parte della sua vita che le ha dato molte sofferenze, ovvero: la separazione dei suoi genitori. Giulia, però, dopo un pianto liberatorio, ha ricevuto una inaspettata e gradita sorpresa da parte del padre che le ha promesso che il loro rapporto non verrà più scalfito (nonostante l’uomo si sia rifatto un’altra vita). L’esperienza di Giulia ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 15 dicembre 2020) Ladi questa edizione del Grande Fratello Vip appare molto differente dalla ragazza che due anni fa partecipò al medesimo reality di Canale 5. La ragazza è apparsa sin da subito più matura e, sebbene non abbia mai perso la sua simpatia, ironia e voglia di divertirsi, la giovane donna ha dimostrato di non lasciarsi andare nei rapporti tra le persone. Alfonso Signorini ha deciso di approfondire questo suo lato caratteriale mostrando una parte della suache le ha dato molte sofferenze, ovvero: la separazione dei suoi genitori., però, dopo un pianto liberatorio, ha ricevuto una inaspettata e gradita sorpresa da parte del padre che le ha promesso che il loro rapporto non verrà più scalfito (nonostante l’uomo si sia rifatto un’altra). L’esperienza di...

infoitcultura : GF Vip | Sonia Lorenzini, drammatico retroscena: il racconto da brividi - infoitcultura : Alfonso Signorini svela un retroscena su Stefania Orlando: “Stratega, non la volevano nel cast del GF Vip” (VIDEO) - trashchoc1 : RT @Novella_2000: Samantha entra in casa e litiga subito con Urtis (che svela retroscena su L’isola dei famosi) - VIDEO #gfvip https://t.co… - Novella_2000 : Samantha entra in casa e litiga subito con Urtis (che svela retroscena su L’isola dei famosi) - VIDEO #gfvip - blogtivvu : Perché Filippo Nardi ha rischiato di essere aggredito da Robbie Williams? Il retroscena prima del #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip retroscena Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: "Chi lo aspettava in albergo", il retroscena dopo l'auto-eliminazione Liberoquotidiano.it GF Vip, Samantha De Grenet: spunta un retroscena incredibile, nessuno ne sapeva nulla

Samantha De Grenet è una delle attuali concorrenti del GF Vip, ma soltanto adesso è spuntato fuori un retroscena incredibile. Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta distrutta: Guenda Goria si schiera con il padre Amedeo Goria

(Thesocialpost.it) Da Barbara D’Urso il fratello della Ruta racconta i retroscena della loro vita che hanno portato la sorella ad essere titubante sulla firma per il GF Vip. Maria Teresa Ruta non ha ... Samantha De Grenet è una delle attuali concorrenti del GF Vip, ma soltanto adesso è spuntato fuori un retroscena incredibile.(Thesocialpost.it) Da Barbara D’Urso il fratello della Ruta racconta i retroscena della loro vita che hanno portato la sorella ad essere titubante sulla firma per il GF Vip. Maria Teresa Ruta non ha ...