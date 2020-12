Calciomercato – L’Inter monitora Gomez: Vecino possibile contropartita (Di martedì 15 dicembre 2020) Anche L’Inter sulle tracce del ‘Papu’ Gomez Il mercato di gennaio potrebbe portare Alejandro Gomez lontano da Bergamo e dall’Atalanta dopo la lite con Gasperini delle settimane scorse. Sulle tracce dell’argentino ci sarebbe anche L’Inter che, secondo Tuttosport, potrebbe proporre Vecino come contropartita. “Per caratteristiche Vecino sembra un giocatore ideale per il gioco di Gasperini. Chissà quindi che il suo nome non possa finire sul tavolo come contropartita. Il Papu potrebbe anche risolvere la questione attacco, andando a completare il reparto composto da Lukaku, Martinez e Sanchez, anche se Giroud e Milik rimangono due opportunità che L’Inter continua a monitorare”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Anchesulle tracce del ‘Papu’Il mercato di gennaio potrebbe portare Alejandrolontano da Bergamo e dall’Atalanta dopo la lite con Gasperini delle settimane scorse. Sulle tracce dell’argentino ci sarebbe ancheche, secondo Tuttosport, potrebbe proporrecome. “Per caratteristichesembra un giocatore ideale per il gioco di Gasperini. Chissà quindi che il suo nome non possa finire sul tavolo come. Il Papu potrebbe anche risolvere la questione attacco, andando a completare il reparto composto da Lukaku, Martinez e Sanchez, anche se Giroud e Milik rimangono due opportunità checontinua are”. L'articolo proviene da intermagazine.

_intermagazine : Calciomercato – L’Inter monitora Gomez: Vecino possibile contropartita - FONTIANONIME1 : Spunta (insieme a noi) l'idea di uno scambio #Eriksen - #Gomez #Inter #Atalanta #SerieA #Calciomercato #WeAreBackBitches - calciomercatoit : ??#Inter - #Xhaka ai titoli di coda con l'#Arsenal: occasione per i nerazzurri ??#CMITmercato - infoitsport : Calciomercato Inter, Gomez verso l’addio all’Atalanta: nerazzurri in corsa - MilanLiveIT : #Milan, il vice-#Ibrahimovic può arrivare dall'#Inter! L'ultima idea per gennaio ??#MercatoMilan -