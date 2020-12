Ama: per 125 operatori ecologici oltre tremila candidature (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Secondo e nuovo tassello per le selezioni previste dal piano assunzioni di Ama S.p.A. Sono oltre 3mila le candidature arrivate sul portale web dell’azienda per un posto dei 125 operatori ecologici, qualificati e con esperienza, addetti a tempo pieno alle attivita’ di spazzamento, raccolta dei rifiuti e tutela del decoro urbano nella citta’ di Roma. Precedentemente si erano invece chiusi i termini per partecipare a un’altra selezione per 100 operatori ecologici generici e part time. Il piano di nuovi innesti, approvato lo scorso luglio da Roma Capitale, prevede complessivamente l’ingresso nella municipalizzata capitolina per l’ambiente di circa 300 risorse nel 2021, a parziale reintegro della fuoriuscita di addetti dovuta al blocco del turn-over durato quasi un decennio. Cosi’ in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 dicembre 2020) Roma – Secondo e nuovo tassello per le selezioni previste dal piano assunzioni di Ama S.p.A. Sono3mila learrivate sul portale web dell’azienda per un posto dei 125, qualificati e con esperienza, addetti a tempo pieno alle attivita’ di spazzamento, raccolta dei rifiuti e tutela del decoro urbano nella citta’ di Roma. Precedentemente si erano invece chiusi i termini per partecipare a un’altra selezione per 100generici e part time. Il piano di nuovi innesti, approvato lo scorso luglio da Roma Capitale, prevede complessivamente l’ingresso nella municipalizzata capitolina per l’ambiente di circa 300 risorse nel 2021, a parziale reintegro della fuoriuscita di addetti dovuta al blocco del turn-over durato quasi un decennio. Cosi’ in ...

