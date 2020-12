Tragedia a Velletri | l’addio a Elena e Francesco | «Il destino si è preso gioco di tutti noi»

(Di lunedì 14 dicembre 2020)è ancora sotto choc dopo il dramma venuto alla luce stamattina quando, intorno alle 10, sono stati trovati due corpi senza vita all’interno di una struttura della Caritas della Parrocchia di San Martino. A perdere la vita sono stateC.P. e suo figlio di appena 6 anni: le due vittime erano ospitate nella struttura in dell’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.: il messaggio di cordoglio del Sindaco Pochi minuti fa il Sindaco della città ha affidato a Facebook e alla sua pagina personale un messaggio di cordoglio. «Unache non trova posto nelle nostre teste frastornate dal silenzio senza fine di. Attoniti cerchiamo una spiegazione a quello che è accaduto anche se non servirà a ...

“Non possiamo far finta che una mamma come noi e il suo cucciolo, non se ne siano andati in un modo così triste, poco prima di Natale. Non possiamo far finta che la [...] ...Una terribile tragedia quella che scuote la comunità di Velletri. Stamane due cadaveri sono stati trovati all’interno della struttura gestita dall’Associazione San Girolamo Emiliani (e non della Carit ...