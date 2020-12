"Secondo lei è una banda di strozzini". Per dire "no", Calenda insulta la Meloni: altra vergogna (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per dire "no" a un governo-ponte, ipotesi rilanciata da Matteo Salvini negli ultimi giorni e che ha animato il dibattito politico, Carlo Calenda che fa? Presto detto: insulta Giorgia Meloni. Il leader di Azione dice la sua ospite in collegamento a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, dove afferma quanto segue: "Non si i può fare un governo con la Meloni che considera l'Unione Europea una banda di strozzini". Calenda, insomma, chiude a Fratelli d'Italia (e siamo abbastanza certi che la chiusura sia reciproca). Dunque, mister Azione, riprende: "Bisogna utilizzare il modello che c'è in Europa, con un pezzo della Lega, penso a Giancarlo Giorgetti e a Luca Zaia, che hanno una linea più aperta". Infine, la sua personalissima analisi su Matteo Salvini e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Per"no" a un governo-ponte, ipotesi rilanciata da Matteo Salvini negli ultimi giorni e che ha animato il dibattito politico, Carloche fa? Presto detto:Giorgia. Il leader di Azione dice la sua ospite in collegamento a L'aria che tira di Myrta Merlino su La7, dove afferma quanto segue: "Non si i può fare un governo con lache considera l'Unione Europea unadi"., insomma, chiude a Fratelli d'Italia (e siamo abbastanza certi che la chiusura sia reciproca). Dunque, mister Azione, riprende: "Bisogna utilizzare il modello che c'è in Europa, con un pezzo della Lega, penso a Giancarlo Giorgetti e a Luca Zaia, che hanno una linea più aperta". Infine, la sua personalissima analisi su Matteo Salvini e ...

