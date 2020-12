Recovery fund | Patuanelli | necessario centro di monitoraggio e controllo

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Qualsiasi grande impresa, quando fa un investimento importante, attiva immediatamente una cabina di regina per il. Proprio perché nelci sono progetti trasversali tra diversi ministeri èuna cabina di regia – ha detto il ministro dello sviluppo economico, Stefano, nel corso dell’assemblea di Confindustria Brescia – Ma forse è meglio chiamarladi. Una cosa che non possiamo permetterci è di sprecare questa occasione”. Il ministro ha detto che negli ultimi tempi, sul recivery “si racconta qualcosa di diverso rispetto alle intenzioni reali del presidente del consiglio e di gran parte dei membri del Governo. “In questi giorni ci sono molte polemiche strumentali“, ha aggiunto ...

Giornata di incontri e verifiche all'interno del governo. Il tema, spesso ventilato, del rimpasto però sembra scivolare in secondo piano. «Abbiamo affrontato il tema che ...Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo anche parlato del Recovery Fund, abbiamo cercato di far comprendere come sia necessario che tutti i ministeri, tutti i ministri siano messi nelle condizioni di pot ...