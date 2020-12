"Non ci sarà un governo Draghi E se si vota spariscono M5S e FI" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Crisi di governo? Nuovo esecutivo? Elezioni anticipate? Intervista di Affaritaliani.it a Gianfranco Rotondi, segretario della Democrazia Cristiana e deputato iscritto al gruppo di Forza Italia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 14 dicembre 2020) Crisi di? Nuovo esecutivo? Elezioni anticipate? Intervista di Affaritaliani.it a Gianfranco Rotondi, segretario della Democrazia Cristiana e deputato iscritto al gruppo di Forza Italia Segui su affaritaliani.it

