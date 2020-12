Marmellata di mandarini | Ottima a colazione e per tante ricette

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ladiè un alimento che non può mancare nelle nostre cucine, ci torna utile in molte occasioni, per la, per guarnire un dolce o semplicemente per una piccola pausa golosa. E’ uno di quei prodotti che acquistiamo senza nemmeno prendere in considerazione la possibilità di farla in casa. Eppure è davvero semplice e con il costo di un solo vasetto, facendocela da soli, potremmo riempire l’intera dispensa, soprattutto se optiamo per frutti di stagione. Inoltre il gusto di unacasalinga non ha nulla a che vedere con quello di una industriale. Visto che in questo periodo abbondano i, impariamo a farne ladi: ingredienti 1,5 kg di, 500 grammi di ...