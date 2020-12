Luciana Littizzetto e Wanda Nara, scontro totale: la polemica continua (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Luciana Littizzetto non sembra ritornare sui suoi passi dopo la polemica scoppiata con Wanda Nara e rincara la dose. Scopriamone di più. Luciana Littizzetto torna a fare parlare di sé dopo l’ultima polemica che si è scatenata nel corso della settimana, a causa di frasi dette nei confronti di Wanda Nara, che non sono piaciute Leggi su youmovies (Di lunedì 14 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non sembra ritornare sui suoi passi dopo lascoppiata cone rincara la dose. Scopriamone di più.torna a fare parlare di sé dopo l’ultimache si è scatenata nel corso della settimana, a causa di frasi dette nei confronti di, che non sono piaciute

Corriere : Wanda Nara fa causa a Luciana Littizzetto: «In tribunale per la sua battuta sessista» - zazoomblog : “Colpita e affondata”. Luciana Littizzetto risponde a Wanda Nara ma stavolta non con l’ironia: “Siano benedette le… - massimopac1 : Assolutamente corretto! Brava @lucianinalitti! - marcamoly : Luciana Littizzetto non molla e replica a Wanda Nara durante Che Tempo che Fa. Wanda infatti ha annunciato nei gior… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: 'Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro'. Comincia così l'arringa di Luciana #Littizzetto, in rispos… -