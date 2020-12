Lockdown a Natale? Bassetti: “Non ha senso restare chiusi a casa. Aspettiamo i dati” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Matteo Bassetti non è convinto di un possibile nuovo Lockdown in vista della feste natalizie: "Prima Aspettiamo i dati", dice l'esperto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 14 dicembre 2020) Matteonon è convinto di un possibile nuovoin vista della feste natalizie: "Primai dati", dice l'esperto. L'articolo .

SirDistruggere : In Germania, dove c'è una situazione contagi e morti migliore della nostra, ci sarà il lockdown dal 16 dicembre al… - sole24ore : #Germania pronta al #lockdown di #Natale:?chiusi per quasi un mese #negozi e #scuole - GiovanniToti : Trovo surreale l’idea di un nuovo lockdown per #Natale, preannunciato dal Governo quasi con piacere penitenziale. E… - RaiStudio24 : La puntata di #Studio24 del #14dicembre è disponibile sul sito di @RaiNews all'indirizzo: - Maurizio______ : RT @lefrasidiosho: Fai il #bonusvacanze e poi te 'ncazzi che la gente va in vacanza. Fai il #cashback di natale e poi te 'ncazzi se la gent… -