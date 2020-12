In Veneto record di contagi. Ecco perché la regione soffre il virus (Di lunedì 14 dicembre 2020) Alessandro Ferro Nonostante un ottimo tracciamento ed un sistema sanitario regionale tra i migliori d'Italia, il Veneto soffre ancora un'importante circolazione del virus, di contagi e di morti: la zona gialla è una delle cause principali Quasi tutte le regioni italiane fanno registrare un lieve calo nei casi giornalieri di contagi e di posti letto occupati negli ospedali e nelle terapie intensive. Non è così, invece, per il Veneto, che con 4.092 nuovi casi nelle ultime 24 ore si piazza al primo posto nazionale e l'indice Rt non ne vuole sapere di abbassarsi. Quali sono le cause? Il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità parla chiaro: l'incidenza del virus ogni 100mila abitanti rimane la più alta d'Italia, ancor più della Lombardia ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Alessandro Ferro Nonostante un ottimo tracciamento ed un sistema sanitario regionale tra i migliori d'Italia, ilancora un'importante circolazione del, die di morti: la zona gialla è una delle cause principali Quasi tutte le regioni italiane fanno registrare un lieve calo nei casi giornalieri die di posti letto occupati negli ospedali e nelle terapie intensive. Non è così, invece, per il, che con 4.092 nuovi casi nelle ultime 24 ore si piazza al primo posto nazionale e l'indice Rt non ne vuole sapere di abbassarsi. Quali sono le cause? Il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità parla chiaro: l'incidenza delogni 100mila abitanti rimane la più alta d'Italia, ancor più della Lombardia ...

