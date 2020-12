In Romania l’estrema destra è diventata il quarto partito (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'Alleanza per l'unità dei rumeni ha preso il nove per cento dei voti alle ultime elezioni parlamentari, un grande risultato in un paese che finora non aveva un importante partito di estrema destra Leggi su ilpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) L'Alleanza per l'unità dei rumeni ha preso il nove per cento dei voti alle ultime elezioni parlamentari, un grande risultato in un paese che finora non aveva un importantedi estrema

gemin_steven98 : RT @ilpost: L’estrema destra in Romania è diventata il quarto partito - ilpost : L’estrema destra in Romania è diventata il quarto partito - VirgilioVazzari : Il partito AUR, sconosciuto fino all'estate scorsa e che ora è entrato in Parlamento col 9%, si oppone al matrimoni… - transnazionale : Dio, Patria e Famiglia in Romania: l'ascesa del partito di estrema destra AUR #spaziotransnazionale informa - pairsonnalitesF : Dio, Patria e Famiglia in Romania: l'ascesa del partito di estrema destra AUR: Il partito si oppone al matrimonio t… -