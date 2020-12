Cts: "Misure più rigide a Natale". Ipotesi lockdown nazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020) La preoccupazione più grande è la ripartenza dopo le feste, il pensiero dominante impedire quanto più possibile sbalzi verso l’alto nella curva dei contagi. “Dopo il 7 gennaio, col riavvio del sistema economico e la riapertura delle scuole, il rialzo della curva sarà inevitabile, per questo è fondamentale tenerla il più possibile bassa adesso durante le festività”, spiegano dal Comitato tecnico scientifico. Per questo serve una stretta che dovrebbe passare attraverso la chiusura di bar e ristoranti nei giorni a più alto rischio assembramento - quindi festivi e pre festivi - e gli spostamenti limitati (il divieto a Natale, il 26 dicembre e il 1 gennaio dovrebbe essere eliminato solo per i piccoli comuni). Il Cts si riunirà alle 17.30 per elaborare le proposte sulle nuove regole da introdurre per tenere sotto controllo la curva epidemica durante le festività. “Bisogna ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) La preoccupazione più grande è la ripartenza dopo le feste, il pensiero dominante impedire quanto più possibile sbalzi verso l’alto nella curva dei contagi. “Dopo il 7 gennaio, col riavvio del sistema economico e la riapertura delle scuole, il rialzo della curva sarà inevitabile, per questo è fondamentale tenerla il più possibile bassa adesso durante le festività”, spiegano dal Comitato tecnico scientifico. Per questo serve una stretta che dovrebbe passare attraverso la chiusura di bar e ristoranti nei giorni a più alto rischio assembramento - quindi festivi e pre festivi - e gli spostamenti limitati (il divieto a, il 26 dicembre e il 1 gennaio dovrebbe essere eliminato solo per i piccoli comuni). Il Cts si riunirà alle 17.30 per elaborare le proposte sulle nuove regole da introdurre per tenere sotto controllo la curva epidemica durante le festività. “Bisogna ...

Agenzia_Ansa : Cts al governo: 'Misure più rigide per le vacanze di #Natale' #ANSA - matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Spero che le misure del governo sul Natale si possano rivedere perché non hanno un fondamento sci… - SmorfiaDigitale : Natale, il Cts al governo: 'Estendere le misure, altrimenti a gennaio saremo nei... - edocogoo : Natale, il Cts al governo: “Estendere le misure, altrimenti a gennaio saremo nei guai”. Ipotesi Italia zona rossa n… - PoliticaNewsNow : Il Cts chiede al governo di consolidare misure rigide per il Natale -