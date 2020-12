5 miliardi spesi inutilmente! È ancora caos mascherine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Straordinario il commissario? Forse solo di nome, perchè nei fatti… Dopo mesi e miliardi spesi è ancora caos con le mascherine. C’è anche solo un aspetto di cui si può dire che il governo si sia occupato egregiamente? Non solo esiste la possiblità che le mascherine prodotte da Fca con il logo della presidenza del Consiglio dei ministri non siano conformi, ma continuano ad essere in circolazione “prodotti non sicuri con la deroga d’emergenza”. Eppure la normativa è chiara. Eppure il commissario straordinario prometteva da mesi di porre rimedio alla questione. Sia per quanto concerne la sicurezza, sia per quanto concerne i prezzi. Inoltre Openpopolis ha indagato per fare chiarezza sugli appalti e bandi pubblici: “Un terzo della spesa immensa per i dispositivi di protezione (9 ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 dicembre 2020) Straordinario il commissario? Forse solo di nome, perchè nei fatti… Dopo mesi econ le. C’è anche solo un aspetto di cui si può dire che il governo si sia occupato egregiamente? Non solo esiste la possiblità che leprodotte da Fca con il logo della presidenza del Consiglio dei ministri non siano conformi, ma continuano ad essere in circolazione “prodotti non sicuri con la deroga d’emergenza”. Eppure la normativa è chiara. Eppure il commissario straordinario prometteva da mesi di porre rimedio alla questione. Sia per quanto concerne la sicurezza, sia per quanto concerne i prezzi. Inoltre Openpopolis ha indagato per fare chiarezza sugli appalti e bandi pubblici: “Un terzo della spesa immensa per i dispositivi di protezione (9 ...

ItaliaViva : 209 miliardi di euro sono un'occasione unica per l'Italia e vanno spesi bene. Impensabile destinare solo 9 mld alla… - ItaliaViva : Ci sono 200 miliardi di euro che appartengono ai nostri figli e per questo vanno spesi bene. Per farlo, bisogna pas… - dievve : 5 miliardi spesi inutilmente! È ancora caos mascherine - TerlizziGerard3 : RT @ultimenotizie: #Salvini: 'Non arriveranno 209 miliardi tutti insieme, l'anno prossimo ne arriveranno 17 se va tutto bene. Fondamentale… - PierantoniFabio : @Tiropraticocom @GiuseppePalma78 @Matteo0923 ??????oltre a miliardi x la sanità che come da copione Italiano SARANNO S… -