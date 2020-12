Valentina Vignali punge: “Chi si fa i c**zi propri campa cent’anni? Siamo rimasti io e altri 3 o 4” (Di domenica 13 dicembre 2020) È una Valentina Vignali al vetriolo quella che esprime il proprio pensiero su Instagram. La modella e cestista romagnola ha postato uno scatto in cui è immortalata mentre indossa un vestito verde che risalta un décolleté da paura."Un antico proverbio recita: "Chi si fa i c**zi propri campa cent’anni". Benissimo, mi sa che tra una settimana Siamo rimasti io e altri 3 o 4 allora" ha scritto la Vignali.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIvTLr4gG5p/" Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 13 dicembre 2020) È unaal vetriolo quella che esprime ilo pensiero su Instagram. La modella e cestista romagnola ha postato uno scatto in cui è immortalata mentre indossa un vestito verde che risalta un décolleté da paura."Un antico proverbio recita: "Chi si fa i". Benissimo, mi sa che tra una settimanaio e3 o 4 allora" ha scritto la.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIvTLr4gG5p/" Golssip.

zazoomblog : Valentina Vignali l’ultimo scatto è da impazzire: la modella in intimo infiamma il web - #Valentina #Vignali #l’ul… - zazoomblog : Valentina Vignali in lingerie sexy fa girare la testa ai fan – Foto - #Valentina #Vignali #lingerie #girare - zazoomblog : Valentina Vignali in intimo è divina doppia versione doppio infarto-FOTO - #Valentina #Vignali #intimo #divina - CalcioWeb : #ValentinaVignali si fotografa in vasca ed il risultato è sicuramente apprezzabile - maccario_marta : RT @eliepierp: grande Valentina Vignali !!!! #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Vignali Valentina Vignali sempre al top rende omaggio a qualcosa di speciale – VIDEO Yeslife Valentina Vignali incontenibile su Instagram: lo scatto in lingerie manda in visibilio i fan (FOTO) Non è passato inosservato l’ultimo scatto postato sul suo profilo Instagram da Valentina Vignali. La cestista, molto seguita sui social, ha entusiasmato i suoi fan con una foto hot che le è valsa molt ... Valentina Vignali, l’intimo è esplosivo: fisico da impazzire – FOTO Valentina Vignali, l'intimo è esplosivo: fisico da impazzire - La foto in poco tempo ha fatto il pieno di mi piace. Non è passato inosservato l’ultimo scatto postato sul suo profilo Instagram da Valentina Vignali. La cestista, molto seguita sui social, ha entusiasmato i suoi fan con una foto hot che le è valsa molt ...Valentina Vignali, l'intimo è esplosivo: fisico da impazzire - La foto in poco tempo ha fatto il pieno di mi piace.