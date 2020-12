Taylor Swift, un look tra il glam e il vintage (Di domenica 13 dicembre 2020) Taylor Alison Swift, nata il 13 dicembre 1989 in Pennsylvania, oggi compie 31 anni. La sua carriera nel mondo musicale inizia presto e altrettanto presto arriva il successo. Nel 2020 si aggiudica il secondo posto tra le cantanti femminili con il numero più alto di riproduzioni in streaming, e l’ottavo posto nella classifica della Top 10 generale. In occasione sia del Natale che del suo compleanno Miss Swift fa un regalo ai suoi fan del tutto inaspettato. La cantante infatti l’11 dicembre annuncia ai suoi ammiratori il singolo Willow, che viene presentato su YouTube durante un Question & Answers con i suoi fan. Questo fa parte del secondo album che la Swift pubblica quest’anno, a distanza di soli sei mesi da Folklore. Si tratta del suo nono album chiamato Evermore. Insomma, a quanto pare la pandemia che ha scosso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 dicembre 2020)Alison, nata il 13 dicembre 1989 in Pennsylvania, oggi compie 31 anni. La sua carriera nel mondo musicale inizia presto e altrettanto presto arriva il successo. Nel 2020 si aggiudica il secondo posto tra le cantanti femminili con il numero più alto di riproduzioni in streaming, e l’ottavo posto nella classifica della Top 10 generale. In occasione sia del Natale che del suo compleanno Missfa un regalo ai suoi fan del tutto inaspettato. La cantante infatti l’11 dicembre annuncia ai suoi ammiratori il singolo Willow, che viene presentato su YouTube durante un Question & Answers con i suoi fan. Questo fa parte del secondo album che lapubblica quest’anno, a distanza di soli sei mesi da Folklore. Si tratta del suo nono album chiamato Evermore. Insomma, a quanto pare la pandemia che ha scosso ...

