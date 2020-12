Ponte Morandi, per i pm Autostrade aveva architettato una truffa ai danni dello Stato (Di domenica 13 dicembre 2020) Per la Procura di Genova i dirigenti di Autostrade avevano architettato una truffa ai danni dello Stato per decine di milioni di euro. Lo scrive Repubblica Genova. I manager sapevano che le barriere fonoassorbenti del Ponte Morandi erano a rischio crollo, che avrebbero dovuto sostituirle, e che quindi dovevano attuare un intervento di manutenzione per circa 5 milioni di euro. Invece, fecero passare l’intervento sotto la voce “migliorie e investimenti”. Non si tratta di una sottigliezza, poiché, se si fosse trattato di manutenzione, il costo sarebbe ricaduto sulle spalle di Autostrade, mentre in caso di migliorie e investimenti, in virtù della concessione, sarebbe ricaduto sul Ministero delle Infrastrutture. Da qui la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020) Per la Procura di Genova i dirigenti dinounaaiper decine di milioni di euro. Lo scrive Repubblica Genova. I manager sapevano che le barriere fonoassorbenti delerano a rischio crollo, che avrebbero dovuto sostituirle, e che quindi dovevano attuare un intervento di manutenzione per circa 5 milioni di euro. Invece, fecero passare l’intervento sotto la voce “migliorie e investimenti”. Non si tratta di una sottigliezza, poiché, se si fosse trattato di manutenzione, il costo sarebbe ricaduto sulle spalle di, mentre in caso di migliorie e investimenti, in virtù della concessione, sarebbe ricaduto sul Ministero delle Infrastrutture. Da qui la ...

