Passeggia sulla spiaggia e trova un teschio, macabra scoperta a Viareggio (Di domenica 13 dicembre 2020) Un teschio è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia antistante piazza Mazzini a Viareggio . A fare la scoperta è stato un uomo che era in spiaggia, complice la giornata di sole. ... Leggi su lanazione (Di domenica 13 dicembre 2020) Unè stato rito nella tarda mattinata di oggiantistante piazza Mazzini a. A fare laè stato un uomo che era in, complice la giornata di sole. ...

Passeggia in centro, si accascia e muore in ospedale Non ce l'ha fatta la donna di 82 anni che – intorno alle 18 di venerdì – ha accusato un malore mentre stava passeggiando in via Nolfi a Fano, nel tratto tra Piazza Marconi e via San Francesco d'Assisi ...