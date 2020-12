Milano torna in zona gialla, coda per l'aperitivo e i ristoranti in centro: 'La gente ha voglia di tornare a vivere' (Di domenica 13 dicembre 2020) A Milano , come in tutta la Lombardia, con l'ingresso nella zona gialla da oggi si torna a pranzare al ristorante e a prendere l'aperitivo o il caffè al bar , ma fino alle 18. Il centro di Milano , ... Leggi su leggo (Di domenica 13 dicembre 2020) A, come in tutta la Lombardia, con l'ingresso nellada oggi sia pranzare al ristorante e a prendere l'o il caffè al bar , ma fino alle 18. Ildi, ...

BnB_Ferroviere : #Milano, Nitro torna live: diretta streaming da Terrazza Martini giovedì 17 dicembre ?? Via @qn_giorno ?? - telesimo : Torna, con la terza stagione, in prima tv, dal #14dicembre su @RaiGulp e @RaiPlay, l’acclamata #serietv per ragazzi… - Figa_Nana : RT @jinfry_77_: @Figa_Nana Anche io dal cardinale e al Duomo di Milano... Torna a dormire dai?? - jinfry_77_ : @Figa_Nana Anche io dal cardinale e al Duomo di Milano... Torna a dormire dai?? - eventiatmilano : #Milano, Nitro torna live: diretta streaming da Terrazza Martini giovedì 17 dicembre ?? Via @qn_giorno ?? -