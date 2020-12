Meloni attacca Salvini | ' Vuole fare un governo con noi o tornare con M5s?'

(Di domenica 13 dicembre 2020) Volano gli stracci a destra perché tra Lega e Fdi comincia a non correre più buon sangue.E la capa degli estremisti di destra e punto di riferimento degli ex missini va all'attacco: "Sono abbastanza ...

globalistIT : Volano gli stracci e non siamo ancora a Natale... - gayasilvestri : RT @desirevzajn: SDG che segue Salvini, pensa che il pride vieta la libertà agli stessi gay, segue Giorgia Meloni, però poi si attacca a To… - Reberebby215 : RT @desirevzajn: SDG che segue Salvini, pensa che il pride vieta la libertà agli stessi gay, segue Giorgia Meloni, però poi si attacca a To… - embrassermoncul : RT @desirevzajn: SDG che segue Salvini, pensa che il pride vieta la libertà agli stessi gay, segue Giorgia Meloni, però poi si attacca a To… - CaressaGiovanni : Meloni attacca Salv1n1: 'Vuole fare un governo con noi o tornare con M5s?' -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni attacca

La capa di Fratelli d'Italia critica il leghista per la sua idea di governo di transizione: "Perché aprire a un colloquio in solitaria con Conte, facendo il gioco della maggioranza, che vuole dividerc ...Giorgia Meloni mette nel mirino Matteo Salvini. In una intervista al Corriere della Sera la presidente di Fdi chiede conto al leader della Lega della ...