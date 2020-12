Il Pd frena la crisi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 13 dicembre 2020) Nessunaal buio e nessun avvicendamento ai ministeri di peso. I paletti del Quirinale – non un veto ma un suggerimento per non rendere la situazione ingestibile e indifendibile agli occhi dell’opinione pubblica – e la contemporaneata del Pd, spaventato e irritato dall’accelerazione di Matteo Renzi, definiscono il perimetro del “patto della Befana”. Che prende più le sfumature della “verifica” che del “rimpasto”, anche se la partita è ancora alle schermaglie iniziali. L’oggetto del contendere è sempre la governance del Recovery Fund: (quasi) spazzata via la task force sognata da Palazzo Chigi, l’obiettivo è “parlamentarizzare” la gestione. Ma come? Alla fumosa Bicamerale il Pd preferirebbe il “tavolo economico-sociale” della maggioranza, già esistente e di cui fanno parte Andrea Orlando e Cecilia D’Elia, Maria Elena Boschi ed Ettore Rosato ...