Eki, chi è il vincitore di All Together Now: cosa farà con il premio (Di domenica 13 dicembre 2020) Eki ieri sera ha vinto All Together Now: dall’Indonesia alle strade di Milano. I soldi saranno utilizzati per una giusta causa Screen YouTubeDalila Cavalere alla fine è stata battuta. Eki l’ha fatto interpretando il bravo dei Modà Tappeto di fragole, aggiudicandosi così l’edizione 2020 di All Together Now. Il suo vero nome è Kam Cahayadi e la sua storia è simile a quelle di tante: origini umili, voglia di fare e partenza per raggiungere l’altra parte del mondo. Kam è nato a Giacarta, in Indonesia. Dall’Asia alle strade di Milano, nel vero senso della parola. Eki a Milano è stato un’artista di strada. Nella metropoli lombarda ha coltivato il suo sogno fino a calcare il palco del programma di Canale 5. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stefano Ruta, il grave incidente del fratello della concorrente del GF Vip Eki, ecco ... Leggi su ck12 (Di domenica 13 dicembre 2020) Eki ieri sera ha vinto AllNow: dall’Indonesia alle strade di Milano. I soldi saranno utilizzati per una giusta causa Screen YouTubeDalila Cavalere alla fine è stata battuta. Eki l’ha fatto interpretando il bravo dei Modà Tappeto di fragole, aggiudicandosi così l’edizione 2020 di AllNow. Il suo vero nome è Kam Cahayadi e la sua storia è simile a quelle di tante: origini umili, voglia di fare e partenza per raggiungere l’altra parte del mondo. Kam è nato a Giacarta, in Indonesia. Dall’Asia alle strade di Milano, nel vero senso della parola. Eki a Milano è stato un’artista di strada. Nella metropoli lombarda ha coltivato il suo sogno fino a calcare il palco del programma di Canale 5. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stefano Ruta, il grave incidente del fratello della concorrente del GF Vip Eki, ecco ...

CarlaLance : RT @repubblica: Chi è Eki, da artista di strada a vincitore di 'All Together Now' - lillydessi : Chi è Eki, da artista di strada a vincitore di 'All Together Now': userà il montepremi per aiutare … - Italia_Notizie : Chi è Eki, da artista di strada a vincitore di 'All Together Now' - repubblica : Chi è Eki, da artista di strada a vincitore di 'All Together Now' - repubblica : RT @RepubblicaTv: Chi è Eki, da artista di strada a vincitore di 'All Together Now': userà il montepremi per aiutare le nipoti: Il vincitor… -