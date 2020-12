Bologna | Bigon | «Dobbiamo dimostrare che non siamo questi L’atteggiamento va rivisto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 dicembre 2020) Riccardo, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta contro la Roma Riccardo, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta contro la Roma. Le sue parole. «Oggi abbiamo approcciato male, non abbiamo messo la giusta aggressività, noi non posesseredi oggi va sicuramentee lo faremo già a partire da domani, fortunatamente si gioca mercoledì e abbiamo un’occasione perche non. Non sono preoccupato per le prossime partite ma per le defezioni, abbiamo una decina di indisponibili e questo sarebbe una difficoltà per ogni squadra. ...