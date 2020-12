Azioni Facebook in calo dopo che la società è stata citata in giudizio (Di domenica 13 dicembre 2020) Il prezzo delle Azioni di Facebook (NASDAQ: FB) ha chiuso la settimana in calo di oltre il 2% dopo che la società è stata colpita da una causa rivoluzionaria da parte di agenzie antitrust e un numero elevato di Stati. Analisi fondamentale: Facebook è nei guai? Un gran numero di Stati e il governo federale hanno intentato cause antitrust contro il gigante dei social media a causa di presunte pratiche monopolistiche per ottenere il dominio. La Federal Trade Commission (FTC) ha richiesto un’ingiunzione permanente al tribunale federale, con un focus speciale su WhatsApp e Instagram, che sono stati acquisiti rispettivamente per $19 miliardi e $1 miliardo. “Il social networking personale è fondamentale per la vita di milioni di americani”, ha affermato Ian ... Leggi su invezz (Di domenica 13 dicembre 2020) Il prezzo delledi(NASDAQ: FB) ha chiuso la settimana indi oltre il 2%che lacolpita da una causa rivoluzionaria da parte di agenzie antitrust e un numero elevato di Stati. Analisi fondamentale:è nei guai? Un gran numero di Stati e il governo federale hanno intentato cause antitrust contro il gigante dei social media a causa di presunte pratiche monopolistiche per ottenere il dominio. La Federal Trade Commission (FTC) ha richiesto un’ingiunzione permanente al tribunale federale, con un focus speciale su WhatsApp e Instagram, che sono stati acquisiti rispettivamente per $19 miliardi e $1 miliardo. “Il social networking personale è fondamentale per la vita di milioni di americani”, ha affermato Ian ...

