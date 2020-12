Uomini e Donne: cosa è successo nella puntata di ieri (Di sabato 12 dicembre 2020) Uomini e Donne, anticipazioni. nella puntata di ieri Gemma vince la sfilata con una coreografia in stile Flashdance. Finita un’altra settimana di Uomini e Donne, vediamo cosa è successo nella puntata di ieri. Gemma stravince la sfilata e le viene tributata una standing ovation grazie ad una coreografia sulle note di Flashdance. Prosegue il percorso dei Leggi su 2anews (Di sabato 12 dicembre 2020), anticipazioni.diGemma vince la sfilata con una coreografia in stile Flashdance. Finita un’altra settimana di, vediamodi. Gemma stravince la sfilata e le viene tributata una standing ovation grazie ad una coreografia sulle note di Flashdance. Prosegue il percorso dei

lauraboldrini : Madalina e Jessica sono state uccise venerdì da chi avrebbe dovuto amarle. Due donne morte in un solo giorno. Ieri… - paolaturci : Gli uomini che violentano, uccidono le donne sono tutti malati ed è giusto che vengano curati ma devono pagare per… - Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - duetriplozero : Comunque Urtis passa dal dire 'non sono fatto per i programmi televisivi' al 'uomini e donne è l'unico programma ch… - smimi55504746 : E tra l’altro lei è una che ha di abitudine di infangare gli altri per “brillare” un po’. Ricordatevi quel che face… -