SecolodItalia1 : Sondaggio Index, Meloni sorpassa Conte e passa al primo posto nella fiducia tra i leader italiani… - BonoraGabriella : RT @fiordisale: Possibile che alla gente piaccia un partito che difende stupratori, corrotti, ladri e tangentisti? - Rudyrugantino14 : PiazzaPulita, sondaggio Index sulla fiducia nei leader: per la prima volta Giorgia Meloni davanti a Giuseppe Conte - matteopelletti : @PiazzapulitaLA7 @Index_Research Se volete procedo con il sondaggio 'la mia fiducia negli italiani'????????????????????? - Vito_Cipolla : RT @Libero_official: #Sondaggio #Index sulla fiducia nei leader, anche a #Piazzapulita per la prima volta la #Meloni davanti a #Conte. Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Index

La seguente riflessione si sviluppa a seguito di una domanda che ci siamo fatti: tali posteggi sono la priorità per Recco o sono altre le esigenze che mancano, soprattutto per noi giovani? Tali finanz ...Nelle posizioni via via più basse di questa classifica incontriamo poi Carlo Calenda, leader di Azione, e Luigi Di Maio, ex capo politico del M5s, sostituito poi da Vito Crimi. Stando all’ultima rilev ...