Sampdoria, i convocati di Ranieri per Napoli: ci sono Gabbiadini e Tonelli

La Sampdoria di Claudio Ranieri giocherà domani contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. L'allenatore blucerchiato non potrà contare sugli infortunati Keita, Bereszynski e Prelec. Compaiono però in lista Tonelli e Gabbiadini. Questa la lista completa dei convocati: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Leris, Silva, Thorsby, Verre.Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.

