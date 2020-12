Renzi contro Conte sui pieni poteri: “Io dico assolutamente no” (Di sabato 12 dicembre 2020) Matteo Renzi è assolutamente contrario a far avere pieni poteri a Conte. Il leader di Italia Viva è pronto a far cadere il governo? Matteo Renzi (web source)C’è chi parla di una crisi politica latente che andrà a danneggiare gravemente l’economia ed i conti pubblici. Sicuramente siano dinnanzi ad una frattura nella maggioranza sostenitrice del Governo. Non siamo ancora in grado di definire il futuro esito dei dissidi che sussistono al giorno d’oggi tra il leader di Italia Viva e il Presidente del Consiglio. Certamente, qualora la crisi dovesse scoppiare il problema maggiore risiederebbe nella definizione dei Contenuti del Recovery Plan – prevista a Bruxelles entro febbraio – e nell’attuazione dei singoli progetti. Matteo Renzi si ... Leggi su kronic (Di sabato 12 dicembre 2020) Matteocontrario a far avere. Il leader di Italia Viva è pronto a far cadere il governo? Matteo(web source)C’è chi parla di una crisi politica latente che andrà a danneggiare gravemente l’economia ed i conti pubblici. Sicuramente siano dinnanzi ad una frattura nella maggioranza sostenitrice del Governo. Non siamo ancora in grado di definire il futuro esito dei dissidi che sussistono al giorno d’oggi tra il leader di Italia Viva e il Presidente del Consiglio. Certamente, qualora la crisi dovesse scoppiare il problema maggiore risiederebbe nella definizione deinuti del Recovery Plan – prevista a Bruxelles entro febbraio – e nell’attuazione dei singoli progetti. Matteosi ...

