leggoit : #Pupo, confessione choc al GFVip: «Anche io da giovane mi sono infatuato di un uomo. Ho scritto una canzone per lui… - zazoomblog : Pupo fa una confessione: “Sono stato infatuato innamorato di un uomo Riccardo” - #confessione: #“Sono #stato… - StraNotizie : Pupo fa una confessione: “Sono stato infatuato, innamorato di un uomo, Riccardo” - lemanidioppini : MA STA CONFESSIONE DI PUPO, CHE SUCCEDE #gfvip - reputash : Se stasera dovessero parlare della confessione di Zorzi mi porto avanti e dico PUPO STAI ZITTO #Gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Pupo confessione

Pupo, confessione choc al GFVip: «Anche io da giovane mi sono infatuato di un uomo. Ho scritto una canzone per lui». L’amore non corrisposto di Tommaso Zorzi nei confronti ...In questo discorso si è inserita anche la rivelazione di Enzo Ghinazzi, che ha ammesso di aver provato dei sentimenti per un uomo, molti anni fa. 'Ho avuto un'infatuazione per un uomo': è la confessio ...